Kinsky che fai? Doppio regalo all' Atletico e Tudor lo cambia al 17' !
Durante la partita al Metropolitano, l'Atletico ha segnato cinque gol contro il Tottenham, che ha subito un’eliminazione precoce. Al 17', il tecnico Tudor ha deciso di cambiare un giocatore, mentre Kinsky ha assistito alla scena. La serata si è rivelata negativa per il Tottenham, in una stagione che si prospetta difficile e caratterizzata da diverse sconfitte.
Ennesima serata buia in una stagione da dimenticare per il Tottenham, che prende cinque schiaffi al Metropolitano contro l'Atletico. Avvio shock per gli Spurs, che prendono quattro gol nei primi 22 minuti, a causa anche di un doppio clamoroso errore di Kinsky. Il portiere ceco viene addirittura sostituito da Vicario al 17', ma la musica non cambia e i "colchoneros" vincono 5-2. Guarda gli highlights.
