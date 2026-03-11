Kinsky che fai? Doppio regalo all' Atletico e Tudor lo cambia al 17' !

Durante la partita al Metropolitano, l'Atletico ha segnato cinque gol contro il Tottenham, che ha subito un’eliminazione precoce. Al 17', il tecnico Tudor ha deciso di cambiare un giocatore, mentre Kinsky ha assistito alla scena. La serata si è rivelata negativa per il Tottenham, in una stagione che si prospetta difficile e caratterizzata da diverse sconfitte.