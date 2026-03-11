Kimmich si è impegnato per farsi ammonire di proposito contro l'Atalanta in un modo molto plateale

Durante una partita di Champions League contro l’Atalanta, il centrocampista ha deciso di farsi ammonire volontariamente, in modo molto evidente, per scatenare una squalifica che sarebbe scattata alla ripresa. La sua azione ha portato a un’ammonizione che ha avuto effetto nel prosieguo della competizione. Il giocatore ha poi negato di aver rallentato il gioco per evitare una diffida nei quarti di finale.

Kimmich si fa ammonire volontariamente nella vittoria 6-1 sull’Atalanta in Champions League per far scattare la squalifica al ritorno: il capitano dei tedeschi nega di aver ritardato la ripresa del gioco per evitare la diffida nei quarti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati L’Atalanta fa il colpo all’Olimpico contro la Lazio e si affaccia sulla zona ChampionsUn rigore di Ederson e una bella rete di Zalewski regalano alla 'dea' un successo pesante. Smettere di farsi male: il buon proposito per l’anno nuovo di Daria BignardiQuesto articolo su Farsi male di Vittorio Lingiardi è pubblicato sul numero 1-2 di Vanity Fair in edicola fino al 6 gennaio 2025. Aggiornamenti e notizie su Kimmich si è impegnato per farsi... Tel racconta Kimmich: Al Bayern mi ha subito insegnato cosa significa avere mentalitàNel corso della sua giovane carriera, Mathys Tel ha avuto l’opportunità di condividere lo spogliatoio con alcuni dei migliori calciatori. tuttomercatoweb.com Kimmich perde tempo, Musah non ci sta: cosa è successoKimmich perde tempo nonostante il 6-0 e Musah non ci sta: cosa è successo tra i due durante Atalanta-Bayern Monaco ... gianlucadimarzio.com