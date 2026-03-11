Katzmaier rifiuta di farsi fotografare con la sciatrice russa | protesta sul podio alle Paralimpiadi
Durante le Paralimpiadi, la sciatrice tedesca ha deciso di non farsi fotografare con la sciatrice russa sul podio, protestando in modo visibile. La decisione è stata presa durante la cerimonia di premiazione, senza alcun contatto tra le due atlete. La tedesca ha mostrato chiaramente la sua posizione senza partecipare alla sessione fotografica ufficiale.
La sciatrice tedesca ha protestato contro la campionessa paralimpica russa. Non si è avvicinata per la foto al momento della premiazione: "Quattro anni senza controlli antidoping, e poi c'è il contesto politico". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Leggi anche: Milano Cortina, Abodi: “La bandiera russa alle Paralimpiadi è sconcertante”
Bandiera russa alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026: scoppia il caso, Kiev non andrà alla cerimonia d’aperturaDal 6 al 15 marzo 2026, le piste di Milano e Cortina d’Ampezzo ospiteranno le Paralimpiadi invernali.