Katzmaier rifiuta di farsi fotografare con la sciatrice russa | protesta sul podio alle Paralimpiadi

Durante le Paralimpiadi, la sciatrice tedesca ha deciso di non farsi fotografare con la sciatrice russa sul podio, protestando in modo visibile. La decisione è stata presa durante la cerimonia di premiazione, senza alcun contatto tra le due atlete. La tedesca ha mostrato chiaramente la sua posizione senza partecipare alla sessione fotografica ufficiale.