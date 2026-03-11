Juventus Trezeguet | Sono fiero di essere andato in B con la Juve ho ricevuto molto affetto dai tifosi…

David Trezeguet, ex attaccante francese della Juventus, ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ricordando il suo percorso con la squadra e l’affetto ricevuto dai tifosi. Ha espresso orgoglio per aver affrontato la Serie B con i bianconeri, sottolineando il legame speciale con la società e i sostenitori. La sua testimonianza si concentra sulla sua esperienza nel club e sui sentimenti provati in quegli anni.

David Trezeguet, ex calciatore francese della Juventus, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, esponendo le sue idee in merito alla situazione attuale della Vecchia Signora e alla sua esperienza in bianconero. Tra le tematiche approfondite spicca la questione attaccanti: “Alle punte viene chiesto di segnare i gol. Mi aspettavo fornisse prestazioni migliori anche Vlahovic.” “Avevamo una squadra formidabile, credevo sarebbe stato più semplice vincere la Champions.”. Nella prima parte del confronto, all’ ex numero 17 bianconero viene chiesto se nel 2001 fosse stato davvero vicino a lasciare Torino, così il francese spiega: “In realtà no, nel 2004 ho avuto più difficoltà a rinnovare. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

