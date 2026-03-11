Juventus trattativa per Senesi sempre più in salita

La Juventus sta affrontando difficoltà nella trattativa per il difensore centrale del Bournemouth, Marcos Senesi. Matteo Moretto e Fabrizio Romano hanno discusso della situazione su YouTube, evidenziando che l’accordo tra le parti si sta complicando e la trattativa si sta facendo sempre più difficile. Al momento, non ci sono novità significative o intese raggiunte tra le due società.

Trattativa per Senesi in salita Matteo Moretto con Fabrizio Romano su YT hanno poi parlato della trattativa per Marcos Senesi, difensore centrale del Bournemouth con cui esiste da tempo una trattativa. "I contatti tra la Juventus e Senesi sono costanti, te lo confermo e te lo ribadisco, ma sottolineo ancora L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.