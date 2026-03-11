Juventus Romano Goretzka molto difficile distanza tra le parti

Matteo Moretto e Fabrizio Romano hanno parlato su YouTube della trattativa per Leon Goretzka, che sta per svincolarsi dal Bayern Monaco. Secondo quanto riferiscono, la distanza tra le parti è significativa e la trattativa risulta molto difficile. I due giornalisti hanno aggiornato sui recenti sviluppi e sulle difficoltà incontrate nel negoziato.

Matteo Moretto e Fabrizio Romano su YT hanno parlato della trattativa per Leon Goretzka, prossimo allo svincolo dal Bayern Monaco. Il punto sulla trattativa per Goretzka L'interesse per Goretzka è emerso casualmente durante i colloqui per Marcos Senesi, anche lui vicino alla scadenza di contratto. Entrambi i calciatori, infatti, condividono