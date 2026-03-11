Juventus mercato portieri | Vicario non convince la Juve

La Juventus sta valutando il mercato dei portieri e ha messo nel mirino Guglielmo Vicario del Tottenham. Tuttavia, nelle ultime settimane, il rendimento del giocatore non ha soddisfatto le aspettative della società. Matteo Moretto e Fabrizio Romano hanno aggiornato sulla trattativa, senza però confermare un'intesa imminente o un accordo già definito. La società continuerà a monitorare la situazione in vista delle prossime mosse.

La situazione di Vicario Matteo Moretto con Fabrizio Romano su YT hanno fornito aggiornamenti sulla trattativa per il portiere del Tottenham Guglielmo Vicario. "La Juve sta cercando un portiere e mi parlano di un portiere più impattante di Vicario a livello mediatico: il profilo di Vicario non convince tutti alla