Dopo più di tre mesi di stop, la Juventus torna a contare su Vlahovic, che torna in campo come protagonista dell’attacco. L’attaccante serbo, assente per un lungo periodo, si prepara a riprendere il suo ruolo e a contribuire alle prossime partite della squadra. La sua presenza rappresenta un ritorno importante per i bianconeri.

Dopo oltre tre mesi di assenza forzata, la Juventus ritrova finalmente il suo punto di riferimento offensivo. Dusan Vlahovic ha superato il grave infortunio all’adduttore che lo teneva ai box da fine novembre e, nella sessione di allenamento odierna alla Continassa, ha svolto l’intera seduta insieme al resto dei compagni. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: l’ora di Vlahovic

