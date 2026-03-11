La Juventus sta affrontando difficoltà nella trattativa per ingaggiare Sandro Tonali dal Newcastle. Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno aggiornato sulla situazione, evidenziando che l'accordo tra le parti si sta complicando. La trattativa, che coinvolge il centrocampista italiano, procede con alcuni ostacoli che rendono incerto il suo trasferimento.

Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno parlato della trattativa per arrivare al centrocampista del Newcastel Sandro Tonali. La trattativa per Sandro Tonali Il centrocampista italiano, ex Milan e oggi pilastro del Newcastle United, è da tempo nel mirino della dirigenza bianconera. Comolli e Ottolini lo considerano il profilo ideale per L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, la trattativa per Tonali si complica

Articoli correlati

Juventus-Chiesa: la trattativa si complicaLa trattativa per il ritorno di Federico Chiesa alla Juventus si è complicata nelle ultime ore del 15 gennaio 2026.

Juventus, si complica la trattativa per Kolo MuaniLe ultime notizie sul fronte mercato Arrivano brutte notizie sulla trattativa per Randal Kolo Muani, il cui approdo a Torino sembra sempre più...

Juve Want Chiesa AGAIN! + Tonali PUSH INCOMING!

Tutti gli aggiornamenti su Juventus la trattativa per Tonali si...

Temi più discussi: Juve, per la fascia c'è l'ex Genoa Spence: il piano di Ottolini per prenderlo dal Tottenham; Svolta Vlahovic: il serbo apre al rinnovo con la Juventus. C’è stato un primo incontro: i nodi della trattativa; Vlahovic incontra i dirigenti della Juventus per il rinnovo: a che punto è la trattativa riaperta; Vlahovic e la Juventus, trattative per il rinnovo.

Juventus, il papà di Vlahovic è a Torino: entra nel vivo la trattativa per il rinnovoLa Juventus e Dusan Vlahovic sembrano intenzionate ad andare avanti insieme e in settimana ci sarà un incontro per parlare del rinnovo ... it.blastingnews.com

Juventus, offerta per Marcos Senesi: primo passo per il colpo a parametro zeroJuventus, offerta per Marcos Senesi: primo passo per il colpo a parametro zero La Juventus accelera sul mercato e passa dalle strategie ai fatti. Il primo obiettivo concreto per la ... tuttojuve.com

La Juventus Women domina la Fiorentina e avvicina la finale di Coppa Italia Decidono i gol di Beccari e Capeta Il racconto del match nel primo commento x.com

La Juventus vince la partita d’andata delle semifinali di Coppa Italia Women grazie alle reti di Beccari e Capeta #CoppaItaliaWomen - facebook.com facebook