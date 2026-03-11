Juventus | Kostic verso l’addio?

Da ilprimatonazionale.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Filip Kostic potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione senza costi di trasferimento. La Fiorentina si sta preparando a inserirsi nella corsa per assicurarsi il giocatore, considerato un rinforzo di esperienza e qualità. La situazione si sta evolvendo e ancora non ci sono conferme ufficiali sulla decisione del calciatore.

Filip Kostic potrebbe lasciare la Juventus a parametro zero al termine della stagione, e la Fiorentina si prepara a sfruttarne l'opportunità per un rinforzo di esperienza e qualità. Il 33enne esterno serbo, arrivato a Torino nel 2022 per circa 12-15 milioni dal Eintracht Francoforte, non rientra più nei piani prioritari

juventus kostic verso lKostic, futuro ancora in Serie A? Il serbo piace alla FiorentinaIn scadenza di contratto con la Juventus a fine stagione, e quasi certo di non rinnovare, Filip Kostic, esterno classe 1992 della nazionale serba, inizia a guardarsi attorno alla ricerca di ... tuttojuve.com

Juventus, non ci sono ancora colloqui per il rinnovo di Kostic. Interessa a due clubLa Juventus non ha ancora aperto i colloqui per un possibile prolungamento di Filip Kostic. Il serbo, arrivato per 15 milioni di euro nel 2022, è. tuttomercatoweb.com

