Juventus | Kostic verso l’addio?

Filip Kostic potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione senza costi di trasferimento. La Fiorentina si sta preparando a inserirsi nella corsa per assicurarsi il giocatore, considerato un rinforzo di esperienza e qualità. La situazione si sta evolvendo e ancora non ci sono conferme ufficiali sulla decisione del calciatore.

Filip Kostic potrebbe lasciare la Juventus a parametro zero al termine della stagione, e la Fiorentina si prepara a sfruttarne l'opportunità per un rinforzo di esperienza e qualità. Il 33enne esterno serbo, arrivato a Torino nel 2022 per circa 12-15 milioni dal Eintracht Francoforte, non rientra più nei piani prioritari