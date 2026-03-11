Juventus come cambia la formazione con la ‘settimana tipo’ | i titolarissimi l’arma Boga e tre spacca-partite Dentro alle scelte di Spalletti

La Juventus ha modificato la formazione in base alla cosiddetta “settimana tipo”, influenzando le scelte di Luciano Spalletti. I titolarissimi sono stati confermati o variati, e l’allenatore ha puntato su Boga come arma in più. Sono inoltre identificati tre giocatori considerati spacca-partite, che vengono inseriti in diverse occasioni per cambiare l’andamento delle partite.

di Paolo Rossi Juventus, con la 'settimana tipo' cambiano anche le scelte di Luciano Spalletti: i titolarissimi, l'arma Boga e tre spacca-partite. Analisi. L'addio amaro all'Europa brucia ancora, ma l'eliminazione dalla Champions League nel rocambolesco playoff contro il Galatasaray consegna a Luciano Spalletti un vantaggio inestimabile per la volata finale in campionato: la "settimana tipo". Niente più viaggi logoranti, niente più notti di coppa, ma sette giorni pieni per preparare ogni singola sfida di Serie A. Un cambio di scenario radicale che, inevitabilmente, sta già ridisegnando le gerarchie e le logiche di turnover in casa bianconera. ULTIMISSIME CALCIOMERCATO JUVE: LE NOTIZIE MENO TURNOVER, IL 4-2-3-1 PRENDE FORMA.