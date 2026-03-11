Juve via in quattro la prossima estate | via libera di Spalletti

La Juventus ha annunciato che quattro giocatori potrebbero lasciare la squadra durante la prossima estate. La decisione è stata comunicata dal tecnico Spalletti, che ha dato il via libera ai loro trasferimenti. I nomi coinvolti non sono stati ancora ufficializzati, ma la scelta riguarda i calciatori attualmente in rosa. La situazione apre a un possibile rinnovamento nel roster in vista della nuova stagione.

Novità importantissime in casa Juventus in vista dell’estate: ecco chi sono i primi nomi che potrebbero fare le valigie. Juve sempre molto attiva sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti in vista della prossima stagione. Comolli e Ottolini sono concentrati su diversi movimenti in entrata, ma occhio anche alle uscite di quei calciatori che non rientrano più nei piani dell’allenatore di Certaldo. Vediamo chi sono i principali indiziati a partire al termine della stagione in corso. Koopmeiners (AnsaFoto) – Calciomercato.it Spalletti avrebbe le idee molto chiare su come rinforzare la sua squadra e non avrebbe alcun tipo di problema a privarsi di quattro calciatori, ovvero Di Gragorio, Perin, Kostic e Koopmeiners. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

