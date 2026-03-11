Nella trentesima giornata della Serie B 20252026, si sfidano Juve Stabia e Carrarese in una partita che si gioca in un momento di crisi per entrambe le squadre. La partita si svolge in Italia e coinvolge due club che cercano di migliorare la loro posizione in classifica, con l'obiettivo di conquistare punti importanti per i playoff o per evitare la retrocessione. La partita verrà trasmessa su canali sportivi dedicati.

Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Si affrontano due squadre in evidente difficoltà e che devono tornare a vincere per raggiungere gli obiettivi dei playoff e della salvezza. Juve Stabia vs Carrarese si giocherà sabato 14 marzo 2026 alle ore 15 presso lo stadio Menti. JUVE STABIA VS CARRARESE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I campani hanno bisogno di ritrovare la vittoria per blindare una zona playoff mai così in discussione. La squadra di Abate è reduce dalla sconfitta contro il Mantova, che ha fatto seguito ai due pareggi consecutivi contro Sampdoria e Avellino. Il bottino è magro ed ora è arrivato il momento del riscatto. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Juve Stabia vs Carrarese, trenteesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Articoli correlati

Juve Stabia vs Carrarese, trentunesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026.

Leggi anche: Cesena vs Juve Stabia, diciassettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Aggiornamenti e notizie su Juve Stabia

Temi più discussi: Juve Stabia - Sampdoria in Diretta Streaming | DAZN IT; Dove vedere la Serie B oggi gratis in tv: Carrarese-Catanzaro in chiaro alle 19 di stasera; Frosinone show, Samp asfaltata e in crisi. Che rimonta del Catanzaro, ko Juve Stabia; Il Frosinone batte la Sampdoria che viene agganciata dal Mantova.

Juve Stabia ko a MantovaAl Martelli finisce 2-0 per i lombardi. Reti di Bragantini e Mancuso. Vespe in dieci per l'espulsione di Pierobon. Sabato la sfida con la Carrarese ... rainews.it

Carrarese Calabrese lancia la volata finale: Siamo consapevoli delle nostre qualitàIl difensore è già proiettato alla sfida di sabato in casa della Juve Stabia: Troveremo una squadra che esprime un gioco tra i più belli ... lanazione.it

59’ Doppio cambio per le Vespe Escono Burnete e Mosti Entrano Pierobon e Maistro Juve Stabia-Sampdoria 0-0 | #forzajuvestabia #JSTSAM x.com