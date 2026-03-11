Il difensore argentino, che nel 2022 rifiutò di unirsi alla nazionale italiana per motivi non resi noti, è ora in uscita dal suo attuale club. La sua presenza potrebbe rappresentare una soluzione per la Juventus, che cerca un rinforzo in difesa. Il suo ingaggio potrebbe influenzare le mosse di mercato delle squadre interessate.

Maggio 2022, arriva la chiamata di Roberto Mancini: tramite un suo collaboratore, il Ct della nazionale italiana gli manifesta la volontà di accoglierlo in azzurro. Il diretto interessato si prende giusto qualche ora, ma in realtà ha già deciso e non cambia posizione: “No grazie, non mi sento italiano”. Però. Marcos Senesi l’Italia e la Serie A l’ha sempre osservata con un occhio di riguardo, con la speranza mista alla convinzione di approdarci prima o poi. E quel momento potrebbe essere arrivato al punto di svolta: sul difensore del Bournemouth, in scadenza a giugno, c’è un crescente pressing della Juve, che lo ha individuato come principale rinforzo per il reparto arretrato da chiudere l’estate prossima. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, Senesi è il difensore che manca a Spalletti. E il suo ingaggio può indirizzare il mercato

