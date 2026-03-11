Juve ricordi Lemina? L' ex bianconero punisce così il Liverpool

In una notte di Champions League, l'ex centrocampista della Juventus Mario Lemina ha segnato il gol decisivo che ha portato il Galatasaray a vincere contro il Liverpool negli ottavi di finale d'andata. Lemina, che aveva indossato la maglia bianconera, ha realizzato il punto che ha sorpreso la squadra inglese e ha dato un vantaggio importante alla sua attuale squadra.

Eroe per una notte l'ex centrocampista della Juventus Mario Lemina, autore del gol partita del suo Galatasaray contro il Liverpool, negli ottavi di finale di andata di Champions League. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, ricordi Lemina? L'ex bianconero punisce così il Liverpool Articoli correlati Galatasaray Liverpool 1-0: i turchi stendono anche i Reds dopo la Juve. Decide l’ex bianconero LeminaSenesi Juve, dalla Premier offrono più soldi: Comolli indietro rispetto alla concorrenza. Leggi anche: Al Galatasaray il primo round con il Liverpool, decide un gol di Lemina Clubs With the Most Champions League Finals | UCL Giants of History Contenuti utili per approfondire Juve ricordi Lemina L'ex bianconero... Argomenti discussi: Juve, ricordi Lemina? L'ex bianconero punisce così il Liverpool. Galatasaray Liverpool 1-0: i turchi stendono anche i Reds dopo la Juve. Decide l’ex bianconero Lemina con una rete dopo 7?Galatasaray Liverpool 1-0: i turchi stendono anche i Reds dopo la Juve. Decide l’ex bianconero Lemina con una rete dopo 7? Il Galatasaray continua a stupire in Europa e, dopo aver eliminato la Juventu ... juventusnews24.com Manita Atletico, il Tottenham di Tudor affonda! Lemina piega il Liverpool, Newcastle-Barcellona pariI turchi vincono 1-0 la gara di andata grazie al gol dell'ex Juve. Tra una settimana il ritorno in casa dei Reds ... tuttosport.com