Jutta Leerdam come si allena | carichi da 140kg ed esplosività

Jutta Leerdam ha riacceso l’attenzione sui social con video delle sue sessioni di allenamento. La velocista olandese mostra di solito carichi da 140 kg durante gli esercizi e si concentra sull’esplosività. Centinaia di donne hanno iniziato a imitare i suoi metodi, condividendo i propri allenamenti online. Leerdam diventa così protagonista di un fenomeno di condivisione di tecniche di allenamento.

Jutta Leerdam è tornata virale: se cercate il suo nome sui social troverete centinaia di video di donne che imitano i suoi allenamenti in palestra. Un segno tangibile di quanto la voglia di mantenersi in forma, ovunque ci si trovi, sia in aumento.