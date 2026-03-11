Junya Watanabe Sneaker ‘650’ Junya Watanabe | La nostra op…

Junya Watanabe ha lanciato una nuova versione delle sneaker ‘650’. La scarpa presenta un design minimalista con dettagli in tessuto e suola in gomma. La collezione include diversi colori, tra cui bianco, nero e grigio, e si rivolge a chi cerca uno stile versatile e di tendenza. La presentazione ufficiale è avvenuta attraverso immagini e comunicati di settore.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Tomaia ibrida: la fusione tra suede tecnico e pelle premium. L'analisi della tomaia del modello '650' rivela una strategia progettuale che va ben oltre l'estetica superficiale, puntando su una vera e propria ingegneria dei materiali. La collaborazione tra Junya Watanabe e New Balance non si limita a stampare un logo su una scarpa esistente, ma ridefinisce l'identità stessa dell'oggetto attraverso la scelta di materiali misti.