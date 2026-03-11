Jorginho spiega come è nato il rigore con il saltello | Un gioco con un compagno ai tempi del Napoli
Il centrocampista ha raccontato che il suo gesto del saltello prima di battere i rigori è nato durante un gioco con un compagno ai tempi del Napoli. In un video, ha spiegato come questa abitudine sia iniziata e come sia diventata parte del suo approccio ai calci di rigore. Non sono stati forniti dettagli su altre situazioni o motivazioni legate a questa scelta.
Il centrocampista, specialista dal dischetto, in un video ha spiegato com'è nato il saltello che effettua prima dei calci di rigore. Jorginho torna indietro ai tempi del Napoli e tira in ballo il connazionale Henrique. 🔗 Leggi su Fanpage.it
