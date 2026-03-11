Johnny TV | Mi sento sotto-utilizzato in AEW esprimo solo il 10-20% di quello che posso

Johnny TV ha dichiarato di sentirsi poco utilizzato dalla AEW, affermando di poter offrire molto di più rispetto a quanto gli viene concesso. La sua presenza negli show televisivi si limita a poche sconfitte e match di breve durata, senza aver mai avuto l’opportunità di mostrare appieno le sue capacità. La sua frustrazione si manifesta nel riconoscimento di essere impiegato solo in una minima parte delle sue potenzialità.

Johnny TV ha ammesso apertamente di sentirsi poco valorizzato dalla AEW. Il suo record negli show televisivi della compagnia racconta una storia fatta quasi esclusivamente di sconfitte e match brevissimi. Johnny TV e la frustrazione in AEW: “Esprimo solo il 10-20% di quello che posso fare”. Ospite del podcast INSIGHT with Chris Van Vliet, Johnny TV ha parlato senza filtri della sua situazione nella AEW. Il wrestler ha ammesso che l’hair match disputato al CMLL è stato “uno dei migliori match che ho avuto negli ultimi anni” e che per la prima volta dopo tanto tempo si è sentito di nuovo sé stesso, tornando a provare quella sensazione di completezza che gli mancava. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

