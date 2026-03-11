Jesi replica a Zinni | tagliare corse è poco elegante

L’amministrazione comunale di Jesi ha risposto alle dichiarazioni del vicesindaco di Ancona, Giovanni Zinni, riguardo alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale affidato a Conerobus. La discussione si è concentrata sulla decisione di ridurre alcune corse, con Jesi che ha definito questa scelta poco elegante. Il dibattito si è sviluppato in modo diretto tra le parti coinvolte.

Il confronto tra l'amministrazione comunale di Jesi e il vicesindaco anconetano Giovanni Zinni si è acceso intorno alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale affidato a Conerobus. Mentre da Ancona arriva la richiesta di ridurre corse e chilometraggi per tagliare i costi, da Jesi giunge una replica netta che definisce l'approccio dell'assessore poco elegante e lo invita a portare le istanze di finanziamento direttamente a Roma. La tensione nasce dalla diversa visione sulla priorità: risparmiare sui chilometri percorsi o garantire un servizio che risponda alle esigenze reali della città. L'atmosfera nel capoluogo delle Marche è carica di scontro istituzionale, dove la questione non riguarda solo i bus in strada, ma tocca il cuore del problema strutturale dei trasporti nelle Marche.