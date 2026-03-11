Jazz a Putignano | The Quartet all’ex Macello ingresso

Il 29 marzo 2026 a Putignano si terrà un concerto musicale con l’esibizione del gruppo The Quartet. L’evento si svolgerà nell’ex Macello, in via Santa Caterina da Siena. L’ingresso è previsto per la sera, offrendo al pubblico un’occasione per ascoltare musica dal vivo in un luogo storico della città.

Un appuntamento musicale si prepara per la sera del 29 marzo 2026 a Putignano. Il concerto vedrà esibirsi il gruppo The Quartet nel luogo noto come ex Macello, in via Santa Caterina da Siena. L’evento è fissato per le ore 18:30 con l’inizio vero e proprio previsto alle 20:00. L’ingresso sarà gratuito, basato su un sistema di offerta libera e volontaria. La serata promette una combinazione di musica jazz, degustazione di vini, birre e piccoli piatti da condividere tra i presenti. La formazione artistica e il palcoscenico. Il nucleo della performance risiede nella composizione specifica dei musicisti che saliranno sul palco. Al piano sederà Luigi Bonafede, mentre il sassofono sarà affidato a Gianfranco Menzella. 🔗 Leggi su Ameve.eu

