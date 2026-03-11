Jannik Sinner ha conquistato la vittoria contro Joao Fonseca negli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000. Il tennista italiano ha prevalso nel match con un risultato che lo porta ai quarti della competizione. La partita si è conclusa con Sinner che ha dimostrato una forte determinazione e un approccio aggressivo, fattori che hanno influenzato l’esito dell’incontro.

Jannik Sinner ha sconfitto il brasiliano Joao Fonseca negli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells, piegando il sudamericano in due tiebreak, ed ora se la vedrà con lo statunitense Learner Tien, già affrontato e battuto nella finale di Pechino 2025, dominata dall’azzurro con un duplice 6-2. Il numero 2 del mondo ha parlato a SuperTennis subito dopo la vittoria di questa notte. L’aspetto che gli ha consentito di portare a casa il match contro il brasiliano: “ Cercare di essere il più aggressivo possibile è stata la chiave per la vittoria. Joao Fonseca è un giocatore incredibile, ha un grandissimo talento, è molto potente da entrambi i lati. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner: “L’aggressività è stata la chiave per la vittoria”

Articoli correlati

Jannik Sinner si testa con Luciano Darderi in allenamento: training ad alta intensità per ritrovare aggressivitàJannik Sinner lo aveva detto alcuni giorni fa, durante il media day di Indian Wells: “A Doha ho abbassato troppo l’intensità e forse ho ecceduto con...

Leggi anche: L’ammissione di Jannik Sinner. L’extra-motivazione di Djokovic la chiave principale

Berrettini EROICO! Rimonta da brividi a Indian Wells | Bellucci KO, Sinner conosce l’avversario

Tutti gli aggiornamenti su Jannik Sinner

Temi più discussi: Jannik Sinner si testa con Luciano Darderi in allenamento: training ad alta intensità per ritrovare aggressività; Alcaraz vs Sinner: quanto sono aggressivi i due dominatori del circuito?; Alcaraz ha bisogno di essere aggressivo per vincere, Sinner no (tranne contro Carlos); Indian Wells, Sinner sfida il suo erede: è l'ora del primo incrocio con Fonseca.

Indian Wells, Sinner-Fonseca: Jannik cambia approccio dopo la debacle con Opelka, ma il tabù prime volte preoccupaIndian Wells, Sinner cambia approccio per la sfida a Fonseca dopo la sconfitta in coppia con Opelka, anche perché dovrà invertire la tendenza negativa nei primi confronti ... sport.virgilio.it

Jannik Sinner si testa con Luciano Darderi in allenamento: training ad alta intensità per ritrovare aggressivitàJannik Sinner lo aveva detto alcuni giorni fa, durante il media day di Indian Wells: A Doha ho abbassato troppo l’intensità e forse ho ecceduto con le ... oasport.it

Jannik Sinner Fans - facebook.com facebook

Un match che serviva come il pane a Jannik Sinner. Quasi sempre per merito suo, sono tantissime le partite che vince senza faticare, aspetto certamente positivo per risparmiare energie, ma che rischia anche alla lunga di portare disabitudine alla bagarre. A S x.com