James Wan alla regia del remake di The Gangster The Cop The Devil | torna anche la star Don Lee

James Wan sarà il regista del remake di “The Gangster, The Cop, The Devil”, un thriller d’azione sudcoreano che ha partecipato al Festival di Cannes nel 2019. La Paramount Pictures ha annunciato che anche il protagonista, Don Lee, tornerà nel nuovo progetto. La produzione inizierà prossimamente, con Wan che dirigerà il film per la prima volta in un remake.

Paramount Pictures ha affidato a James Wan la regia del remake di The Gangster, The Cop, The Devil, l’acclamato thriller d’azione sudcoreano che ha stregato il Festival di Cannes nel 2019. La storia, che ricalca le premesse del film originale, segue le vicende di un boss della malavita (Don Lee) e un poliziotto costretti a stringere un’alleanza senza precedenti per dare la caccia a un efferato serial killer. La sceneggiatura del remake è stata affidata a Shay Hatten, mentre Brian Helgeland ha firmato la bozza originale e figurerà come produttore esecutivo. Per James Wan si tratta di un ritorno a atmosfere più tese e contenute dopo il monumentale impegno con Aquaman e il Regno Perduto, il sequel del film DC con i maggiori incassi di sempre. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

