Jackson Juventus non si esclude il ritorno di fiamma! Tornerà al Chelsea dal prestito al Bayern ma non per restarci | lo scenario

Il centravanti tornerà al Chelsea dopo il prestito al Bayern Monaco. La Juventus non esclude un possibile ritorno di fiamma, mentre la dirigenza del club inglese sta valutando un nuovo investimento estivo. Il giocatore, attualmente in prestito, non rimarrà a Londra e le trattative sono in corso per definire il suo futuro.

Jackson Juventus, il centravanti tornerà al Chelsea ma è pronto a salutare Londra e la dirigenza valuta un nuovo clamoroso assalto estivo. Il mercato internazionale continua a regalare innumerevoli intrecci in vista della prossima e intensa sessione estiva. I fari sono puntati sul destino di Nicolas Jackson, protagonista di una intricata situazione che sta attirando l'attenzione dei top club. Il talentuoso attaccante tornerà al Chelsea al termine dell'anno in prestito trascorso con la maglia del Bayern Monaco. Tuttavia, la sua permanenza appare un'ipotesi remota. Le indiscrezioni rilanciate da Fabrizio Romano confermano che il ragazzo lascerà con ogni probabilità la metropoli londinese per cercare un nuovo progetto in grado di esaltare le sue qualità offensive.