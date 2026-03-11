Jackson Juventus non si esclude il ritorno di fiamma! Tornerà al Chelsea dal prestito al Bayern ma non per restarci | lo scenario

Il centravanti tornerà al Chelsea dopo il prestito al Bayern Monaco. La Juventus non esclude un possibile ritorno di fiamma, mentre la dirigenza del club inglese sta valutando un nuovo investimento estivo. Il giocatore, attualmente in prestito, non rimarrà a Londra e le trattative sono in corso per definire il suo futuro.

Jackson Juventus, il centravanti tornerà al Chelsea ma è pronto a salutare Londra e la dirigenza valuta un nuovo clamoroso assalto estivo. Il  mercato internazionale  continua a regalare innumerevoli intrecci in vista della prossima e intensa  sessione estiva. I fari sono puntati sul destino di  Nicolas Jackson, protagonista di  una intricata situazione  che sta attirando l’attenzione dei top club. Il talentuoso attaccante tornerà al  Chelsea  al termine dell’anno in prestito trascorso con la maglia del  Bayern Monaco. Tuttavia, la sua permanenza appare un’ipotesi remota. Le indiscrezioni rilanciate da  Fabrizio Romano confermano che il ragazzo lascerà con ogni probabilità la metropoli londinese per cercare  un nuovo progetto  in grado di esaltare le sue qualità offensive. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

