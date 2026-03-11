Jackson al Napoli? Romano svela cosa può succedere occhio alle novità!

Nelle ultime ore si parla con insistenza di Nicolas Jackson come possibile acquisto per il Napoli. Il nome dell’attaccante è stato nuovamente citato tra le trattative di mercato che coinvolgono il club azzurro. La discussione si concentra sulle possibili possibilità di arrivo e sulle novità emergenti in questa fase della sessione estiva. Al momento, non ci sono conferme ufficiali o dettagli definitivi.

Nelle ultime ore il nome di Nicolas Jackson è tornato al centro delle voci di mercato in casa Napoli. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo canale ‘YouTube’, emerge un quadro interessante su cosa potrebbe accadere nella prossima sessione di calciomercato. Le parole di Romano sul futuro di Jackson. Romano ha condiviso aggiornamenti sul possibile futuro di Nicolas Jackson, evidenziando che il giocatore quasi certamente tornerà al Chelsea, anche se non sarà per restarci. Molti club monitorano la situazione e tra le squadre che potrebbero farsi avanti c’è anche il Napoli, che vede nel profilo del attaccante un’opzione interessante per rinforzare il reparto offensivo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

