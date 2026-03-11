JWAnderson Padlock | Denim lucchetto e stile britannico

J.W. Anderson presenta la collezione Padlock, caratterizzata da capi in denim e dettagli di lucchetto che richiamano lo stile britannico. La linea include diversi modelli di giacche, pantaloni e accessori, tutti contraddistinti da dettagli metallici e tagli moderni. La collezione è stata svelata attraverso sfilate e immagini promozionali, attirando l’attenzione del settore moda.

Il dettaglio che fa la differenza: cinturino e lucchetto. La giacca J.W.Anderson 'Padlock Strap Trucker' non è un semplice capo di denim, ma un oggetto di design dove l'estetica incontra la funzionalità. Il vero cuore del pezzo risiede nel cinturino in pelle integrato con una fibbia a forma di lucchetto, un elemento che trasforma il classico taglio trucker in un simbolo riconoscibile dello stile britannico. L'iconografia del lucchetto.