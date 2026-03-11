Italiano scherza su Gasperini | A cena con lui? Vi dico cosa succederebbe
Alla vigilia della partita di Europa League contro la Roma, il tecnico del Bologna ha fatto un commento scherzoso riguardo a un’ipotetica cena con Gasperini, il suo collega giallorosso. Ha detto cosa potrebbe succedere se si trovassero a condividere un momento informale al ristorante, lasciando trasparire un tono leggero e ironico. La battuta si inserisce nel clima di attesa prima della sfida.
Alla vigilia della sfida di Europa League contro la Roma, il tecnico del Bologna scherza sull'incontro al ristorante promesso col collega giallorosso.
