Italiano scherza su Gasperini | A cena con lui? Vi dico cosa succederebbe

Alla vigilia della partita di Europa League contro la Roma, il tecnico del Bologna ha fatto un commento scherzoso riguardo a un’ipotetica cena con Gasperini, il suo collega giallorosso. Ha detto cosa potrebbe succedere se si trovassero a condividere un momento informale al ristorante, lasciando trasparire un tono leggero e ironico. La battuta si inserisce nel clima di attesa prima della sfida.