ItaliaMeteo lascia Bologna Le proteste? Lì non funzionava

ItaliaMeteo ha annunciato di lasciare Bologna e ha spiegato che le proteste nella città non funzionavano. Nella giornata di ieri, l’azienda ha pubblicato sul portale InPa 12 nuovi bandi di lavoro, rivolti a figure sia senior che junior. La decisione di trasferirsi è stata comunicata in modo diretto, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni specifiche.

Bologna, 11 marzo 2026 – "Proprio oggi (ieri per chi legge, ndr ) abbiamo pubblicato sul portale InPa 12 nuovi bandi per ItaliaMeteo, con profili senior e junior. Un modo per far crescere la struttura, che è un obiettivo da raggiungere. E, se vuole, anche il personale attualmente al lavoro a Bologna può partecipare. Ovviamente con sede di lavoro a Roma". Così Fabio Ciciliano, capo della Protezione civile, prova a chiudere la vicenda del trasferimento dell ' Agenzia ItaliaMeteo da Bologna a Roma, disposta dalla legge di bilancio 2026. Lunedì si chiude i battenti, 25 persone trasferite. Il trasferimento – in tutto si tratta di 25 persone, tra...