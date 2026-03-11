Italia questi siamo La figuraccia non l' ha fatta l' Atalanta ma il nostro calcio
In Italia, il calcio mostra ancora una volta le sue difficoltà. L'unica squadra rimasta in Champions League, l'Atalanta, è stata sconfitta dal Bayern Monaco. La sconfitta evidenzia i limiti di un sistema calcistico che fatica a competere ai massimi livelli europei. La partita si è conclusa con una netta vittoria tedesca, lasciando riflettere sulla situazione attuale del calcio italiano.
N ella scorsa Champions League, l’ultima italiana rimasta, l’Inter, ne ha prese 5 in finale, a Monaco di Baviera. L’ultima che uscirà quest’anno, l’Atalanta, ne ha prese 6 in casa contro la squadra di Monaco di Baviera. Inutile girarci attorno, non è stata una figuraccia dell’Atalanta, è stata, prima di tutto, una figuraccia del campionato e del calcio italiano. La squadra campione d’Italia, il Napoli, è arrivata trentesima nel girone iniziale; la capolista attuale, l’Inter, è uscita prima degli ottavi, per mano dell’onesto, ma non galattico, Bodo Glimt. Aggiungiamoci il 7-1 complessivo della Norvegia all’Italia, tiriamo una linea e facciamo la somma: questi siamo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
