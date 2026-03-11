In Italia, il calcio mostra ancora una volta le sue difficoltà. L'unica squadra rimasta in Champions League, l'Atalanta, è stata sconfitta dal Bayern Monaco. La sconfitta evidenzia i limiti di un sistema calcistico che fatica a competere ai massimi livelli europei. La partita si è conclusa con una netta vittoria tedesca, lasciando riflettere sulla situazione attuale del calcio italiano.

N ella scorsa Champions League, l’ultima italiana rimasta, l’Inter, ne ha prese 5 in finale, a Monaco di Baviera. L’ultima che uscirà quest’anno, l’Atalanta, ne ha prese 6 in casa contro la squadra di Monaco di Baviera. Inutile girarci attorno, non è stata una figuraccia dell’Atalanta, è stata, prima di tutto, una figuraccia del campionato e del calcio italiano. La squadra campione d’Italia, il Napoli, è arrivata trentesima nel girone iniziale; la capolista attuale, l’Inter, è uscita prima degli ottavi, per mano dell’onesto, ma non galattico, Bodo Glimt. Aggiungiamoci il 7-1 complessivo della Norvegia all’Italia, tiriamo una linea e facciamo la somma: questi siamo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Italia, questi siamo. La figuraccia non l'ha fatta l'Atalanta, ma il nostro calcio

