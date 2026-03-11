Italia e Ucraina stanno creando una rete di scuole gemellate che rafforza i legami tra i due paesi nel settore dell’istruzione. Le scuole italiane e ucraine partecipano a progetti comuni e scambi culturali, con l’obiettivo di sviluppare programmi di collaborazione duraturi. L’iniziativa coinvolge istituti di diverse regioni di entrambi i Paesi. La rete mira a favorire lo scambio di buone pratiche e a consolidare i rapporti tra le comunità scolastiche.

Le scuole italiane e ucraine stanno costruendo una rete stabile di collaborazioni educative attraverso il progetto “ 100×100: Ponti dell’Istruzione ”, un’iniziativa di diplomazia educativa che coinvolge centinaia di istituti e che mira a rafforzare i legami culturali e sociali tra i due Paesi mentre prosegue la guerra in Ucraina. Il programma, promosso dal Congresso Nazionale delle associazioni ucraine in Italia APS con il coinvolgimento dei suoi dipartimenti Istruzione, Cooperazione Internazionale e Cultura, è sostenuto da istituzioni pubbliche, università e organizzazioni della società civile in Italia e in Ucraina. L’obiettivo è creare partenariati stabili tra scuole dei due Paesi attraverso attività didattiche comuni, scambi culturali e iniziative di dialogo tra studenti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Italia e Ucraina sperimentano una rete di scuole gemellate che rafforza la cooperazione europea

Articoli correlati

Prospero (Fratelli d’Italia): “A Vasto cardiologia d’eccellenza, presidio che rafforza la rete regionale per la cura del cuore”Un nuovo e significativo risultato per la sanità abruzzese arriva dall’ospedale di Vasto, dove l’équipe di Cardiologia ha eseguito per la prima volta...

Ismett rafforza la cooperazione internazionale con Malta: visita di una delegazione di 16 espertiL'iniziativa si inserisce in una collaborazione attiva da oltre 14 anni, che ha prodotto risultati di eccellenza e ha contribuito a consolidare un...

Una selezione di notizie su Italia e Ucraina sperimentano una rete...

Temi più discussi: Diplomazia civile Italia e Ucraina sperimentano una rete di scuole gemellate che rafforza la cooperazione europea; SITEP ITALIA e SMA-RTY alla campagna OPEX TASK 2-25; Euro digitale, Bce avvia la sperimentazione. Saranno coinvolte banche e società di servizi.

Guerra Ucraina Russia Trump: Zelensky faccia accordo, Putin è prontoIl presidente ucraino deve darsi da fare e raggiungere un accordo perché il presidente russo, Vladimir Putin, è pronto a raggiungere un accordo. Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald Tr ... tg24.sky.it

La politica italiana e la guerra in Ucraina quattro anni dopoRipartiamo dalle prime reazioni di quel 24 febbraio del 2022 per capire cosa è cambiato, in un senso o nell'altro ... ilpost.it

Taranto 2026, impianti: Forza Italia chiede chiarezza sui costi https://www.antennasud.com/taranto-2026-impianti-forza-italia-chiede-chiarezza-sui-costi/ facebook

Ranking Uefa per nazioni e corsa al 5° posto in Champions: Italia a -500 dalla Germania #SkySport x.com