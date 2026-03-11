Italia da leggenda | al World Baseball Classic è vittoria contro gli Stati Uniti

Durante il World Baseball Classic a Houston, l’Italia ha ottenuto una vittoria contro gli Stati Uniti, un risultato che ha sorpreso molti appassionati di baseball. La partita si è svolta il 11 marzo 2026 e ha visto i giocatori italiani affrontare con determinazione gli avversari statunitensi, portando a casa un risultato storico. Questa vittoria è diventata subito oggetto di discussione tra tifosi e media sportivi.

Houston, 11 marzo 2026 – E’ un’impresa leggendaria quella realizzata dall’Italia a Houston, nel Texas, in occasione del World Baseball Classic. Gli Azzurri hanno sconfitto gli Stati uniti 8-6 e sono entrati nella leggenda del baseball internazionale. Già in passato era arrivata una vittoria sugli statunitensi, ma mai contro una squadra interamente composta di atleti della Major League. Il racconto della partita – Fonte FIBS fibs.it. La partita – Alla presenza dell’Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman J. Fertitta, originario di Houston e ospite della Nazionale al Daikin Park, e del Console Mauro Lorenzini, la gara comincia con... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

