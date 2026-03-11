istruttori sportivi educatori per bimbi

Una scuola di nuoto a Seravezza cerca un istruttore o un’istruttrice per condurre corsi privati di nuoto. La persona sarà responsabile dell’insegnamento, della gestione dell’agenda degli appuntamenti e del pacchetto clienti, che sono già presenti. La posizione riguarda un ruolo di educatore sportivo rivolto ai bambini e richiede esperienza nel settore.

ISTRUTTORETRICE DI NUOTO “Versilia Swimming School” a Seravezza cerca per insegnamento in corsi privati di nuoto, gestione agenda appuntamenti e del pacchetto clienti (su base preesistente). Esperienza, ottima conoscenza della lingua italiana e conoscenza inglese, conoscenze informatiche, predisposizione al lavoro di squadra e a lavorare con i bambini. 1062026-1509. Lavoro in base agli appuntamenti per 5 giorni su 7. Cv: [email protected] ISTRUTTORI O EDUCATORI O ANIMATORI QUALIFICATI Educatore che sa gestire i bimbi scandire le attività giornaliere organizzando i vari gruppi con le varie attività ognuna seguita dall’operatore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

