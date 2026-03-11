A Gerusalemme Ovest, nel centro di via Giaffa, le sirene antiaeree si sono attivate a causa di un missile iraniano, suscitando paura tra i clienti del Cookie Cafè. Israele si prepara a possibili conseguenze legate a un eventuale cambio di politica negli Stati Uniti, mentre l’Iran continua a mantenere la sua posizione nonostante le tensioni crescenti. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte delle autorità locali.

La guerra grande I vertici israeliani preparano l’opinione pubblica al mancato crollo della Repubblica islamica. Citrinowicz (intelligence militare): troppo ambiziosi, ora sarà guerra di attrito La guerra grande I vertici israeliani preparano l’opinione pubblica al mancato crollo della Repubblica islamica. Citrinowicz (intelligence militare): troppo ambiziosi, ora sarà guerra di attrito La sirena che segnala l’arrivo di un missile iraniano genera allarme immediato tra i clienti del Cookie Cafè di via Giaffa, in pieno centro a Gerusalemme Ovest. Si alzano, lasciano i tavoli e cercano riparo all’interno di un edificio, come suggeriscono le disposizioni dell’Home Front. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Israele teme lo stop di Trump. L’Iran resiste, non è sconfitto

