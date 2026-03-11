Isee | il paradosso che esclude 1 milione di famiglie dai

Il numero di famiglie italiane che possono usufruire dei bonus sociali sta diminuendo significativamente, con una riduzione del 21% dei nuclei con un Isee inferiore a 10.000 euro. Attualmente, circa un milione di famiglie risultano escluse dai benefici a causa delle nuove soglie e delle regole vigenti. La situazione riguarda principalmente le famiglie con redditi più bassi, che si trovano fuori dai requisiti per accedere agli aiuti.

La platea delle famiglie italiane in grado di accedere ai bonus sociali si sta restringendo drasticamente, con un calo del 21% dei nuclei familiari che rispettano la soglia Isee sotto i 10.000 euro tra il 2022 e il 2025. Questo fenomeno paradossale vede l’aumento medio dell’indicatore economico spingere molte persone fuori dalla porta dei sostegni pubblici per luce, gas e acqua, nonostante le difficoltà economiche persistano. I dati emergenti dall’Osservatorio Isee dell’Inps rivelano uno spostamento demografico significativo: mentre il numero totale di richieste è cresciuto solo del 3%, la distribuzione interna ha subito una trasformazione radicale che esclude circa un nucleo su cinque rispetto a quattro anni fa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

