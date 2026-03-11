Le iscrizioni scolastiche per l’anno 20262027 sono state completate online in Lombardia, regione che si distingue ancora una volta come protagonista nel settore educativo. I dati segnalano una stabilità nei licei, mentre si registra un aumento significativo delle iscrizioni al percorso 4+2. La regione ha raccolto oltre 200 mila domande di iscrizione, confermando la sua posizione tra le aree più attive nel sistema scolastico nazionale.

Nel settore della riabilitazione e del benessere, si sta delineando un approccio che sposta l’attenzione. Ha detto Jim Rohn, imprenditore e speaker statunitense di fama mondiale: “una persona che ha. È stato pubblicato il nuovo bando del Servizio Civile Universale per la selezione di migliaia. Una pausa di colore e cura nel pieno delle terapie oncologiche. Al Centro Ricerca Fase. Si sono concluse le iscrizioni online per l’anno scolastico 20262027, e la Lombardia conferma il suo. Due turisti italiani sono stati sorpresi all’aeroporto di Malpensa con otto esemplari di corallo protetto. Giornata di mobilitazione anche in Lombardia per lo sciopero generale nazionale proclamato da diversi sindacati. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Iscrizioni scuola 2026: i dati in Lombardia tra conferma dei licei e boom del 4+2

Articoli correlati

Iscrizioni scuola Sicilia 2026/2027: boom dei Licei al 61,9%, calano gli Istituti Tecnici al 26,8%In Sicilia, per l'anno scolastico 20262027, il 61,9% degli studenti sceglie i Licei, superando la media nazionale.

Iscrizioni scuola 2026/2027 in Emilia-Romagna: storico sorpasso con il 53% di iscritti agli istituti tecnici e professionali a fronte del 46,7% dei liceiLe iscrizioni 20262027 in Emilia-Romagna evidenziano un eccezionale successo digitale con 105.

Una selezione di notizie su Iscrizioni scuola

Temi più discussi: Iscrizione scuola superiore 2026, i licei battono gli istituti tecnici: i dati; Iscrizioni 2026/2027, raddoppia la filiera 4+2. Licei al 55,88% (Classico scende, sale il Made in Italy), lieve ripresa dei Professionali. Tutti i dati; Supremazia dei licei e tecnici in (lieve) calo: la mappa delle scuole più scelte a Roma e nel Lazio; Iscrizioni scuola 2026, dati ufficiali e indirizzi più scelti.

Iscrizioni scuola 2026: i dati in Lombardia tra conferma dei licei e boom del 4+2Si sono concluse le iscrizioni online per l’anno scolastico 2026/2027, e la Lombardia conferma il suo ruolo di motore educativo del Paese con oltre ... ilnotiziario.net

Iscrizione scuola superiore 2026, i licei battono gli istituti tecnici: i datiNonostante la crescita degli istituti tecnici e professionali, gli studenti italiani continuano a privilegiare i licei, con particolare interesse verso le scienze umane e i percorsi economico-sociali. tg24.sky.it

l liceo classico e il liceo scientifico tengono ancora nelle iscrizioni a scuola per il prossimo anno, anche se soffrono entrambi di un calo nelle preferenze. Cresce invece la percentuale di iscritti negli Istituti professionali. Rimane il forte divario tra Nord e Sud: gli - facebook.com facebook