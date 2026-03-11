Iran via libera da Parlamento a risoluzione maggioranza su comunicazioni Meloni

Da ildenaro.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Parlamento italiano ha approvato una risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della premier in vista del prossimo Consiglio europeo. La risoluzione è stata approvata sia dal Senato, la mattina, sia dalla Camera, la sera. La discussione ha riguardato anche le questioni relative al Medio Oriente. La decisione è stata presa in un contesto di confronto tra le forze politiche.

Roma, 11 mar. (askanews) – L’aula del Senato la mattina e l’aula della Camera la sera hanno approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni rese dalla premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo, allargate al Medio Oriente. Al Senato i sì sono stati 102, 66 i no e un astenuto. Alla Camera si sono registrati 196 sì, 122 no e 3 astenuti. A Montecitorio, con parere positivo del governo, sono state approvate alcune parti della risoluzione presentata da Azione mentre Pd, M5s e Avs hanno rifiutato il voto per parti separate, il governo ha espresso parere negativo, e le tre risoluzioni sono state bocciate. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Crisi Medio Oriente, via libera della Camera a risoluzione di maggioranza su Iran e Consiglio Ue. Meloni: “Italia non è in guerra, ma serve unità nazionale”Dopo giorni di polemiche politiche e pressioni delle opposizioni, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta oggi in Parlamento per...

Leggi anche: Meloni in Parlamento su Iran e Consiglio Ue. La protesta delle opposizioni: siano due comunicazioni distinte

Una raccolta di contenuti su Iran via libera da Parlamento a...

Temi più discussi: Trump vince al Senato: via libera all'azione in Iran; Via libera della Camera alla risoluzione di maggioranza sulla guerra in Iran; Iran, dalla Camera arriva il via libera alla risoluzione della maggioranza: cosa prevede; Guerra in Iran, ecco la risoluzione del governo sugli aiuti militari: ok alle basi americane e alla difesa anti-aerea.

Iran, via libera da parlamento a risoluzione maggioranza su comunicazioni MeloniRoma, 11 mar. (askanews) – L’aula del Senato la mattina e l’aula della Camera ... msn.com

iran via libera daIran, via libera della Camera alla risoluzione di maggioranza: cosa prevedeLa Camera ha dato il via libera alla risoluzione di maggioranza per quanto concerne la guerra in Iran. Ecco cosa prevede. newsmondo.it

Digita per trovare news e video correlati.