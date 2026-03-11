Iran via libera da Parlamento a risoluzione maggioranza su comunicazioni Meloni

Il Parlamento italiano ha approvato una risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della premier in vista del prossimo Consiglio europeo. La risoluzione è stata approvata sia dal Senato, la mattina, sia dalla Camera, la sera. La discussione ha riguardato anche le questioni relative al Medio Oriente. La decisione è stata presa in un contesto di confronto tra le forze politiche.

Roma, 11 mar. (askanews) – L’aula del Senato la mattina e l’aula della Camera la sera hanno approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni rese dalla premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo, allargate al Medio Oriente. Al Senato i sì sono stati 102, 66 i no e un astenuto. Alla Camera si sono registrati 196 sì, 122 no e 3 astenuti. A Montecitorio, con parere positivo del governo, sono state approvate alcune parti della risoluzione presentata da Azione mentre Pd, M5s e Avs hanno rifiutato il voto per parti separate, il governo ha espresso parere negativo, e le tre risoluzioni sono state bocciate. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Crisi Medio Oriente, via libera della Camera a risoluzione di maggioranza su Iran e Consiglio Ue. Meloni: “Italia non è in guerra, ma serve unità nazionale”Dopo giorni di polemiche politiche e pressioni delle opposizioni, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta oggi in Parlamento per...

Leggi anche: Meloni in Parlamento su Iran e Consiglio Ue. La protesta delle opposizioni: siano due comunicazioni distinte

Una raccolta di contenuti su Iran via libera da Parlamento a...

Temi più discussi: Trump vince al Senato: via libera all'azione in Iran; Via libera della Camera alla risoluzione di maggioranza sulla guerra in Iran; Iran, dalla Camera arriva il via libera alla risoluzione della maggioranza: cosa prevede; Guerra in Iran, ecco la risoluzione del governo sugli aiuti militari: ok alle basi americane e alla difesa anti-aerea.

Iran, via libera da parlamento a risoluzione maggioranza su comunicazioni MeloniRoma, 11 mar. (askanews) – L’aula del Senato la mattina e l’aula della Camera ... msn.com

Iran, via libera della Camera alla risoluzione di maggioranza: cosa prevedeLa Camera ha dato il via libera alla risoluzione di maggioranza per quanto concerne la guerra in Iran. Ecco cosa prevede. newsmondo.it

“Abbiamo vinto la guerra contro l’Iran in un’ora”. Lo ha detto Donald Trump ad un evento in Kentucky elogiando il nome dell’operazione militare ‘Epic fury’. “E’ un nome bellissimo, solo se vinci. “ma noi abbiamo vinto”, ha sottolineato il presidente americano. “ - facebook.com facebook

#ottoemezzo Bindi critica Meloni: “Paragona intervento americano contro fascismo all'Iran: per lei gli americani non dovevano liberarci” x.com