Iran Trump | Non è rimasto più niente da colpire la guerra finirà presto

Il presidente americano ha dichiarato che la guerra in Iran finirà presto, sostenendo che non rimangono più obiettivi da colpire. Ha aggiunto che la situazione si sta risolvendo rapidamente e che non ci sono più minacce significative. La sua dichiarazione è arrivata in un momento di tensioni crescenti tra gli Stati Uniti e l’Iran, senza fornire dettagli specifici sui prossimi passi.

La guerra in Iran «finirà presto», ha detto il presidente americano Donald Trump, perché «non è praticamente rimasto niente da colpire ». In un’intervista telefonica ad Axios, il tycoon ha spiegato che c’è ancora «qualche piccola cosa qua e là» e che «la guerra finirà quando deciderò che deve finire ». Il capo della Casa Bianca ha ribadito che il conflitto «sta andando alla grande». «Siamo molto in anticipo rispetto al programma. Abbiamo causato più danni di quanto pensassimo possibile, anche nel periodo iniziale di sei settimane», ha affermato. Teheran: «Preparatevi al petrolio a 200 dollari al barile». Intanto l’Iran ha messo in guardia su un’ impennata del prezzo del petrolio, con lo stretto di Hormuz controllato dai pasdaran. 🔗 Leggi su Lettera43.it

