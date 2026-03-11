Iran Trump | La Spagna non sta collaborando potremmo tagliare gli scambi commerciali

Il governo degli Stati Uniti ha accusato la Spagna di non collaborare sulla questione iraniana e ha affermato che potrebbe sospendere tutti gli scambi commerciali con il paese europeo. La dichiarazione arriva in un momento di tensione tra le due nazioni, che si riferisce alle posizioni sulla guerra in Iran. Finora, non sono stati annunciati ulteriori dettagli o azioni concrete.

La Spagna “non sta collaborando affatto” con gli Stati Uniti riguardo alla guerra in Iran e “potremmo tagliare tutto il commercio con loro”. Lo ha detto Donald Trump rispondendo alle domande dei giornalisti prima di lasciare la Casa Bianca. “Non capisco quello che sta facendo la Spagna. Sono stati pessimi con la Nato. Hanno la protezione ma non vogliono pagare la loro quota e fanno così da molti anni”, ha detto il presidente americano. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

