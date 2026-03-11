Il presidente ha affermato che il conflitto con l'Iran si concluderà a breve, sottolineando che non ci sono più obiettivi da colpire. La dichiarazione arriva in un momento di crescente attenzione internazionale sulla situazione nella regione. Non sono stati forniti dettagli sulle prossime mosse militari o sui termini della possibile fine delle ostilità.

Affermazioni convinte pronunciate con un tono deciso quelle del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump durante un’intervista ad Axios: “La guerra con l’Iran finirà presto. Non c’è praticamente niente più da bombardare“. Il tycoon descrive un andamento straordinario del conflitto: le operazioni starebbero procedendo con un netto anticipo rispetto alla tabella di marcia e l’impatto si starebbe rivelando più grande di quanto avrebbero mai potuto immaginare. Intanto, il Comando centrale americano ha avvertito del rischio possibili attacchi ai porti civili iraniani lungo lo Stretto di Hormuz e ha invitato i civili a evitare tutte le strutture portuali in cui operano le forze navali iraniane. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, Trump: ‘La guerra finirà presto, non c’è più nulla da bombardare’

