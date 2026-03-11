Iran Trump | Abbiamo vinto guerra risolta dopo un’ora

Un'agenzia di stampa riferisce che un rappresentante ha dichiarato di aver vinto un'azione militare in Iran, affermando che la guerra si sarebbe conclusa in un'ora. La comunicazione include un'espressione di cautela nel dichiarare la vittoria, sottolineando che tutto sarebbe stato risolto rapidamente. La dichiarazione è stata rilasciata senza ulteriori dettagli sui dettagli dell'intervento o sui soggetti coinvolti.

(Adnkronos) – "Abbiamo vinto, abbiamo vinto. Non bisognerebbe dirlo troppo presto, ma era tutto finito dopo un'ora. Non è rimasto niente, abbiamo distrutto tutto. Non sanno nemmeno cosa li ha colpiti". Donald Trump continua a descrivere una guerra dominata dagli Stati Uniti contro l'Iran. Il regime di Teheran, dice il presidente americano, è stato annichilito dall'Operazione Epic Fury: "Un nome bellissimo, no?", dice arringando la folla in un comizio in Kentucky. "Dobbiamo finire il lavoro, abbiamo virtualmente distrutto l'Iran. Abbiamo demolito la capacità di lanciare missili, è crollata del 90%. Abbiamo raso al suolo le fabbriche di droni. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

