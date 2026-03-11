Iran si ritira dal Mondiale 2026! Comunicata ufficialmente la decisione in vista della competizione Cosa sta succedendo

L’Iran ha annunciato ufficialmente il ritiro dalla partecipazione al Mondiale 2026, deciso in vista della competizione che si svolgerà in Nord America. La scelta è stata comunicata recentemente e riguarda la squadra nazionale che non prenderà parte alla fase finale del torneo. La decisione arriva a pochi mesi dall’inizio della competizione, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni.

Proteste Iran 2026: Migliaia di Morti, Trump Aiuta la Rivoluzione – Khamenei Minaccia Guerra

Mondiali 2026, l'Iran si ritira: Non giocheremo negli UsaClamoroso: l'Iran annuncia il ritiro dai Mondiali 2026. Il ministro dello Sport Ahmad Donjamali attacca il governo USA: Non parteciperemo dopo le loro azioni malvagie ... sportmediaset.mediaset.it

Mondiali 2026, l’Iran si ritira dal torneo: tensioni geopolitiche travolgono il calcioIl presidente della FIFA, Gianni Infantino aveva ribadito nelle ultime ore che il calcio dovrebbe rappresentare un momento di incontro anche nei periodi più complessi, ... gonfialarete.com

La guerra tra Iran, USA e Israele sta avendo inevitabilmente degli effetti anche sul calcio. La nazionale dell’Iran è infatti tra le nazioni già qualificate al mondiale 2026 che si giocherà in America tra pochi mesi, ma gli scenari internazionali stanno cambiando. E, - facebook.com facebook

#TG2000 - L’ #Iran attacca Paesi arabi. Usa: “Mine a #Hormuz”. Ferito #MojtabaKhamenei #11marzo #Trump #Libano #Israele #IranIsraelWar #IranWar #Teheran #MedioOriente #Hezbollah #Netanyahu #Khamenei #ONU #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com