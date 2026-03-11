In Italia, il dibattito tra imprenditori e governo si anima di fronte alla crescente tensione in Iran. La discussione si concentra sulla priorità da assegnare, tra il sostegno alle imprese italiane presenti nel paese e il rafforzamento degli alleati internazionali. La questione è al centro di un confronto acceso, con opinioni che si scontrano su quale strada seguire in questa fase di escalation.

L’attuale escalation bellica in Iran sta scatenando un dibattito acceso tra i vertici dell’imprenditoria italiana e il governo. Durante un incontro con la premier Giorgia Meloni, il presidente di Confimprenditori, Ruvolo, ha sollevato un interrogativo cruciale sulla priorità delle risorse nazionali. Mentre l’attenzione pubblica si concentra sul conflitto mediorientale, il rappresentante del mondo delle imprese chiede se sia giusto salvare figure internazionali come Zelensky o nazioni alleate come Cipro a scapito della sopravvivenza delle aziende italiane. La domanda centrale riguarda la scelta strategica: proteggere interessi esteri o garantire la continuità produttiva locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran: Ruvolo a Meloni, prima le imprese o gli alleati?

