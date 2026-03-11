Iran | nemmeno un litro di petrolio passerà lo Stretto di Hormuz

L’Iran ha dichiarato che nessun litro di petrolio attraverserà lo Stretto di Hormuz, sottolineando che la fine delle ostilità avverrà solo quando l’ombra della guerra sarà completamente rimossa dal paese. I pasdaran hanno ribadito che gli attacchi contro obiettivi americani nella regione continueranno fino alla resa del nemico, mantenendo un tono deciso e senza indicare tempi specifici.

Lo hanno detto oggi i pasdaran nell'ultima rivendicazione degli attacchi contro obiettivi americani nella regione, sostenendo che la guerra continuerà fino alla "resa del nemico". Intanto, al 12esimo giorno di conflitto, il portavoce della Forze armate iraniane, ha annunciato la fine della politica degli attacchi reciproci e l'inizio di raid "uno dopo l'altro". Cambia anche la lista degli obiettivi ritenuti "legittimi", con l'inserimento dei colossi tecnologici Usa che hanno sede nella regione e banche e centri finanziari americani e israeliane. Mentre viene ribadito che "nemmeno un litro di petrolio" passerà lo Stretto di Hormuz a beneficio...