Secondo fonti del New York Times, Mojtaba Khamenei, la nuova Guida suprema dell’Iran, sarebbe stata ferita, anche alle gambe, durante un presunto tentativo di assassinio. L’attacco sarebbe stato attribuito a Israele. Le circostanze dell’incidente non sono state ancora confermate ufficialmente, e le autorità iraniane non hanno fornito dettagli aggiuntivi sulla vicenda.

Le indiscrezioni del New York Times. La nuova Guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, sarebbe rimasta ferita, anche alle gambe, durante un presunto tentativo di assassinio attribuito a Israele. La notizia è stata diffusa dal New York Times, che cita fonti anonime iraniane e israeliane, ed è stata immediatamente rilanciata da diversi media israeliani. Secondo le informazioni riportate, Khamenei si troverebbe attualmente in un luogo altamente protetto, con comunicazioni estremamente limitate per evitare che la sua posizione possa essere individuata. Timori per la sicurezza e comunicazioni ridotte. Le fonti citate dal quotidiano statunitense spiegano che qualsiasi contatto con l'esterno potrebbe mettere a rischio la sicurezza del leader iraniano, poiché potrebbe consentire di localizzarlo.

© Dayitalianews.com - Iran, Mojtaba Khamenei ferito in un presunto tentativo di assassinio

