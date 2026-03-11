La presidente del Consiglio ha preso parola al Senato per discutere degli ultimi sviluppi nella crisi in Medio Oriente, in vista del Consiglio europeo previsto per metà marzo. Durante l’intervento, ha affermato che in Italia non esiste un governo che si sottrae al confronto parlamentare. La sua dichiarazione si inserisce nel contesto delle discussioni sul ruolo dell’Italia nella gestione della crisi internazionale.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato al Senato degli sviluppi della crisi in Medioriente in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo. “La crisi in Medio Oriente con i suoi effetti investe direttamente la sicurezza, l’economia e gli interessi italiani ed europei. Una crisi complessa, tra le più complesse degli ultimi decenni, che ci impone di agire con lucidità e serietà. E io mi auguro sinceramente che possa essere affrontata anche con uno spirito costruttivo e di coesione, sottraendo la discussione a una polarizzazione politica che banalizzando non aiuta nessuno a ragionare con profondità”, ha dichiarato Meloni.... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Meloni: "Qui non c'è un governo che si sottrae al confronto parlamentare"

Articoli correlati

Meloni: Crisi Iran investe nostri interessi, Governo non si sottrae a dibattito – Il video(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 La crisi in Medio Oriente “investe con i suoi effetti l’economia e gli interessi italiani”.

Schlein attacca il governo: «Ma è normale che voi venite qui e intanto Meloni va a parlare alla radio?»La segretaria del Pd, Elly Schlein, è intervenuta in dichiarazione di voto sulle risoluzioni relative alla guerra in Iran portate oggi alla Camera,...

Iran, Meloni: Governo non si sottrae al confronto parlamentare

Aggiornamenti e notizie su Iran Meloni Qui non c'è un governo che...

Temi più discussi: Il mondo rischia il caos: l’allarme di Meloni sulla crisi iraniana e sui possibili effetti in Italia; Iran, Giorgia Meloni: Sulle basi Usa decideremo insieme al Parlamento; Iran. Meloni incontra Mattarella: Il momento più difficile da decenni. Ma non va in parlamento; Iran, Schlein: No basi agli Usa. Meloni in radio, Crosetto qui a dirci che non può fare niente...

Iran, Meloni: Qui non c'è un governo che si sottrae al confronto parlamentare(LaPresse) La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato al Senato degli sviluppi della crisi in Medioriente in vista del Consiglio ... stream24.ilsole24ore.com

Iran, Meloni: L’Italia non partecipa alla guerra e il governo non è complice. Non possiamo permetterci il rischio di armi nucleari e missili sull’ItaliaIntervenendo al Senato, la premier Giorgia Meloni ha parlato di interventi unilaterali condotti fuori dal perimetro del diritto internazionale ... dire.it

Meloni: «L'intervento di Stati Uniti e Israele contro l'Iran è fuori da diritto internazionale» - facebook.com facebook

Il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran sta entrando in una fase nuova. A Teheran il regime si è ricompattato attorno alla nuova Guida Suprema Mojtaba Khamenei, sostenuta dall’ala più dura del sistema e dalle Guardie Rivoluzionarie. Nel frattempo il confronto x.com