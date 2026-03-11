Iran Meloni | Italia non intende prendere parte a intervento di Usa e Israele

Durante un intervento al Senato, la presidente del Consiglio ha dichiarato che l’Italia non intende partecipare agli interventi militari promossi dagli Stati Uniti e Israele nel Medioriente. Ha sottolineato che il governo italiano preferisce non entrare in guerra e ha parlato degli sviluppi della crisi in quella regione in vista del prossimo Consiglio europeo. La sua presa di posizione riguarda le recenti tensioni e le decisioni internazionali in corso.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante il discorso al Senato in merito agli sviluppi della crisi in Medioriente, in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo, ha ribadito che l’Italia non è e non vuole entrare in guerra. “È in questo contesto di crisi attuale del sistema internazionale nel quale le minacce diventano sempre più spaventose e si moltiplicano gli interventi unilaterali condotti fuori dal perimetro del diritto internazionale che dobbiamo collocare anche l’intervento americano e israeliano contro il regime iraniano”, ha dichiarato Meloni. “Un intervento a cui, lo dico subito, a scanso di ogni equivoco, l’Italia non prende parte e non intende prendere parte – ha sottolineato la premier – Un’escalation militare che l’Italia si è invece impegnata nei mesi scorsi a evitare”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

