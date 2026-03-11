Iran Marina Berlusconi condanna attacco di Usa e Israele | Ennesima guerra sciagurata che distoglie attenzione dal referendum

Marina Berlusconi ha condannato l’attacco di Usa e Israele in Iran, definendolo un’ennesima guerra sciagurata che distrae dall’imminente referendum. La sua posizione si inserisce nel dibattito pubblico sulle operazioni militari nella regione, mentre si avvicina la sua possibile discesa in politica. La leader ha espresso forte disapprovazione per le azioni militari, evidenziando come queste influenzino la scena politica e internazionale.

Marina Berlusconi prepara la discesa in politica e sottolinea quella in Iran è "guerra sciagurata". Nei fatti, equivale a prendere le distanze dalla linea prudente mantenuta finora dal governo guidato da Giorgia Meloni, che solo oggi in Senato ha dichiarato che "l'intervento di Usa e Israele viola i.