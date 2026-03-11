Marina Berlusconi ha condannato l’attacco di Stati Uniti e Israele in Iran, definendolo un’“ennesima guerra sciagurata” che distrae l’attenzione dal referendum. La sua posizione mette in evidenza come l’azione militare venga percepita come un episodio negativo, senza entrare nel merito delle ragioni o delle conseguenze. La dichiarazione si concentra sulla condanna dell’evento, senza ulteriori analisi o approfondimenti.

Per Marina sottolineare che si tratta di una “guerra sciagurata” equivale, nei fatti, a prendere le distanze dalla linea prudente mantenuta finora dal governo guidato da Giorgia Meloni, che in Senato ha dichiarato che "l'intervento di Usa e Israele viola il diritto internazionale" Marina Berl. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Iran, Marina Berlusconi condanna attacco di Usa e Israele: “Ennesima guerra sciagurata, che distoglie attenzione al referendum"

