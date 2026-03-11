Iran la protesta del M5s con i cappellini rossi in stile Maga

In aula, i senatori del Movimento 5 Stelle hanno manifestato contro la guerra in Medio Oriente indossando cappellini rossi con la scritta “No alla guerra”. La protesta è avvenuta dopo le dichiarazioni della premier Meloni sul conflitto, e i deputati hanno scelto di usare questo simbolo per esprimere la loro posizione. La scena si è svolta nel corso di una seduta parlamentare dedicata alla discussione sulla situazione internazionale.

Dopo le comunicazioni della premier Meloni sul conflitto in Medio Oriente, i senatori del M5s hanno protestato in Aula contro la guerra, mostrando dei cappellini rossi come quelli utilizzati da Trump ma con la scritta “No alla guerra” al posto di Make America Great Again (Maga). “No alla guerra”, protesta M5s al Senato con cappellini in stile “Maga” come Donald Trump pic.twitter.comDdSfGj49u9 — Agenzia VISTA (@AgenziaVISTA) March 11, 2026 Il capogruppo Pirondini: «Meloni ha sempre fatto gli interessi degli Usa». «Ogni volta che ha incontrato il presidente Trump», ha detto il capogruppo M5s Luca Pirondini rivolgendosi a Meloni, «idealmente si è messa il cappellino Maga e ha fatto sempre gli interessi degli Usa. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Iran, la protesta del M5s con i cappellini rossi in stile Maga Articoli correlati M5s sventola cappellini rossi stile Maga con la scritta “No alla guerra”: la protesta in SenatoIl M5s regala simbolicamente cappellini rossi in stile Maga – ma con la scritta No alla guerra – alla premier Giorgia Meloni, per ironizzare sulla... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Iran la protesta del M5s con i... Temi più discussi: Iran: se non ora quando (la protesta)?; La situazione in Medio Oriente e le tre piazze di protesta a Milano; Trump elogia Meloni, protesta del Pd per la frase sull'Iran: cosa succede; Dall’Africa si alza la protesta contro la guerra in Iran. Iran, la protesta del M5S con i cappellini rossi in stile MAGADopo le comunicazioni della premier Meloni sul conflitto in Medio Oriente, i senatori del M5s hanno protestato in Aula contro la guerra, mostrando dei cappellini rossi come quelli utilizzati da Trump ... msn.com Iran, la Spagna ritira il proprio ambasciatore da IsraeleROMA – La Spagna ha annunciato il ritiro permanente del proprio ambasciatore da Israele. All’origine della scelta, i crescenti attriti col governo di Tel Aviv per via dell’opposizione dell’esecutivo d ... dire.it Mentre prosegue il conflitto in Medio Oriente, l’Iran ha diffuso un video di animazione in stile Lego che mette in scena una versione giocattolo di Donald Trump, affiancato dal presidente israeliano Benjamin Netanyahu e persino dal diavolo x.com Meloni in parlamento sulla guerra all’Iran Le assemblee climatiche in Europa Il giornalismo come fuga dall’orrore Al microfono Alessandra Pigliaru, redattrice delle culture Ascolta Una mattina su ilmanifesto.it e su tutte le piattaforme streaming https://ilmanife facebook