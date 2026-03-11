In Iran, il settore delle armi sembra funzionare come un mercato molto attivo, con attività che coinvolgono numerosi produttori e commercianti. Recentemente, si è parlato di un aumento significativo nella produzione di armamenti, mentre i dettagli di queste operazioni vengono monitorati da fonti ufficiali e analisti del settore. La situazione attira l’attenzione di esperti e osservatori internazionali, che seguono gli sviluppi in modo costante.

Quando Donald Trump dice che i produttori di armi hanno accettato di quadruplicare la produzione di munizioni di precisione di fascia alta dopo l’incontro alla Casa Bianca, la frase va letta per quello che è davvero: non un semplice annuncio industriale, ma la fotografia di un sistema in cui la guerra torna a essere una gigantesca macchina di redistribuzione della ricchezza verso pochi attori ben collocati. Reuters ha riferito che il 6 marzo 2026 Trump ha incontrato i vertici di sette grandi gruppi della difesa — tra cui Lockheed Martin, RTX, Boeing, Northrop Grumman, L3Harris, Honeywell Aerospace e BAE Systems — sostenendo poi che l’industria avrebbe aumentato di quattro volte la produzione di munizioni guidate di precisione, mentre il Pentagono cerca di ricostituire arsenali prosciugati dalle operazioni recenti. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Iran, la guerra come mercato perfetto

Articoli correlati

La guerra all’Iran non ha un piano perfetto, come tutte le altreSe non ci fosse da piangere, verrebbe da sorridere nel sentire il coro unanime di critiche, soprattutto da sinistra, alla guerra per disarmare l’Iran.

Guerra Iran-Israele, ucciso braccio destro Guida Suprema. Trump: “Nessun accordo, resa incondizionata”. Rubio: “Guerra durerà diverse settimane”. Russia e Cina al fianco dell’IranIl conflitto tra Iran, Israelee Stati Uniti entra in una nuova fase mentre la notte è segnata da missili su Tel Aviv, nuovi raid israeliani su...

O Ditador do CORROMPEU o Panamá: Manuel Noriega

Contenuti utili per approfondire Iran la guerra come mercato perfetto

Temi più discussi: Perché è scoppiata la guerra in Iran e quali sono gli obiettivi di Usa, Israele e Teheran; Dall’Iran al mondo: 6 grafici sull’impatto economico della guerra; Guerra in Medio Oriente. Come e quanto resisterà l’Iran?; Iran, la guerra vista dai giovani in esilio.

La guerra all'Iran arriva fino all'Indo-PacificoUna nave iraniana trova rifugio in India, sospettata di aver passato informazioni a Israele. Dal Giappone all'Australia fino alla Corea del sud, il conflitto in medio oriente ridisegna equilibri milit ... ilfoglio.it

Guerra Iran-Israele-USA: perché è scoppiata, cosa sta succedendo e scenari futuriGuerra Iran-Israele-USA 2026: dalla morte di Khamenei all'Operazione Epic Fury. Origini, conseguenze globali e scenari futuri del conflitto spiegato da zero. lifestyleblog.it

L'Iran non parteciperà al prossimo Mondiale. La clamorosa decisione è stata comunicata dal ministro dello sport Ahmad Donyamali, motivandola con la drammatica situazione politica e bellica che sta attraversando il Paese. Ecco le possibili sostitute - facebook.com facebook

#Nyt: gli #Usa responsabili dell’attacco alla scuola di Minab #Iran x.com